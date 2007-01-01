На улице Колхозной после зимы образовались гигантские лужи

В пятницу, 22 мая, калужанин рассказал о проблемной дороге в центре города.

По его словам, дорога после зимы и таяния снега стала опасной для движения.

— Песок после зимы не убран, - пишет мужчина. - Пыль летит в окна и мешает дышать. Улица усыпана глубокими ямами. Водители вынуждены выезжать на встречную полосу, создавая аварийные ситуации. Просим включить улицу Колхозную в ближайший план по уборке и ямочному ремонту.

— Ямочный ремонт грунтового покрытия невозможен, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - Этот участок будет добавлен в план грейдирования на лето. Что касается уборки улицы, 7 мая была проведена ручная уборка, теперь мойка происходит раз в неделю.