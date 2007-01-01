Дорогу в село Кременское отремонтируют в этом году
В четверг, 21 мая, жительница Калужской области рассказала о ямах на дороге Кременское — Верея.
По её словам, дорога в удручающем состоянии.
— Местами асфальтовое покрытие отсутствует полностью, - пишет женщина. - Ямы глубиной более десяти сантиметров. Когда дорога будет отремонтирована?
— Ремонт дороги проведём в этом году, - комментирует ситуацию Министерство транспорта Калужской области. - Начать планируем с 1 июля.
