Дорогу в село Кременское отремонтируют в этом году
Дорогу в село Кременское отремонтируют в этом году

Евгения Родионова
22.05, 10:45
В четверг, 21 мая, жительница Калужской области рассказала о ямах на дороге Кременское — Верея.

По её словам, дорога в удручающем состоянии.

— Местами асфальтовое покрытие отсутствует полностью, - пишет женщина. - Ямы глубиной более десяти сантиметров. Когда дорога будет отремонтирована?

— Ремонт дороги проведём в этом году, - комментирует ситуацию Министерство транспорта Калужской области. - Начать планируем с 1 июля.

