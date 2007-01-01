Главная Новости Благоустройство В Мосальске занялись благоустройством
В Мосальске занялись благоустройством

Дмитрий Ивьев
21.05, 16:33
Там ведутся подготовительные работы на объекте в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах.

- Будет реализован проект «Сердце Мосальска. Возрождение жизни в исторической части города», направленный на комплексное благоустройство исторического центра, - рассказал 21 мая министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Проект охватывает территорию исторического ядра города, расположенного в пониженной части между современным центром и районом «Кавказ», по разные стороны реки Можайка.

- Это позволит объединить ключевые городские пространства в единый пешеходный маршрут, - заявил министр. - В результате реализации планируется создать комфортную общественную среду, новый событийный центр и развить туристический маршрут «Храмы г. Мосальска».

