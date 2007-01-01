В селе Барятино дорогу с ямами отремонтируют в 2029 году
В селе Барятино дорогу с ямами отремонтируют в 2029 году

Евгения Родионова
21.05, 13:23
1 311
В четверг, 21 мая, житель Барятинского муниципального округа рассказал о проблеме с ямами на дороге на улице 326-й Стрелковой дивизии.

По его словам, ямы местами на всю дорогу.

— Можно ли заделать ямы на улице 326-стрелковой дивизии? - поинтересовался мужчина. - Ямы по всей дороге. Позор.

— Улица 326-й Стрелковой дивизии включена в перечень объектов, предусмотренных к ремонту в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», - комментирует ситуацию администрация Барятинского округа. - Ремонт запланирован на 2029 год, при этом сроки проведения работ могут быть изменены.

