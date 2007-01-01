На улице Минской техника повредила тротуар
Об этом в среду, 20 мая, написал калужанин в социальной сети.
— Это съезд на улицу Минскую, - пишет горожанин. - Техника выезжала через тротуар. Теперь он поврежден.
— Уже направили подрядчику информацию для принятия мер, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - В течение недели он должен будет восстановить покрытие тротуара.
