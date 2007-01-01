Наплавной мост через Яченку в Бор планируют вернуть летом
Наплавной мост через Яченку в Бор планируют вернуть летом

Евгения Родионова
21.05, 09:35
В четверг, 21 мая, калужанин рассказал о проблеме с отсутствующим мостом через реку Яченку в бор в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, сейчас дорога туда отрезана.

— Большая просьба, сделайте наплавной мостик через Яченку за водохранилищем, - пишет мужчина. - Старые понтоны разобрали, переправу не сделали, люди там бегают, гуляют вокруг. Те люди, кто взялся за ремонт, наплевали на интересы горожан и очень сомнительно, что отремонтируют. Это веломаршрут, страдает малый бизнес, который организует прокат. Путь вокруг водохранилища теперь прерван.

— Мост был демонтирован для ремонта, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - Летом планируем его вернуть. Объем необходимых ремонтных работ большой и непростой, поэтому назвать точный срок, к сожалению, не можем.

