До середины июня на улице Гвардейской уберут опасное дерево

В среду, 20 мая, жительница Калуги рассказала о проблеме с деревом в микрорайоне 906 база в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, возле дома №3 по улице Гвардейской скоро упадёт дерево.

— Соседи обращались, но так ничего и не изменилось, - пишет горожанка. - Ждём, пока упадёт кому-нибудь на голову. В целом много деревьев на 906-я база в плачевном состоянии, их надо вырубать, но никому это не интересно.

— До середины июня уберём дерево, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - По возможности постараемся раньше.