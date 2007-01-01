В деревне Коровкино размытую дорогу будут спасать гравием

Во вторник, 19 мая, жительница Мосальского района рассказала о проблеме с дорогой от дома №4 до дома №1 по улице Луговой в деревне Коровкино.

По её словам, в весенне-осенний период дорогу здесь размывает дождями и снегом.

— Дорога отсутствует, - пишет женщина. - Именно этот участок не делали лет десять уже, подсыпали и грейдировали только до дома №4А. Дальше только грязь. Одни отписки. Даже смешно, моя легковая машина проехать не может, а танка или вездехода у меня нет. И это дорога для круглогодичного проезда?

— По информации коллег из администрации округа, в июне запланировано восстановление профиля дороги с добавлением песчано-гравийного материала, - комментирует ситуацию Правительство Калужской области. - Заявка в подрядную организацию направлена.