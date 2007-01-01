Благоустройство сквера Кубяка планируют завершить до конца этой недели
Во вторник, 19 мая, калужанка рассказала о проблеме с работами по благоустройству в сквере Кубяка в социальной сети «ВКонтакте».
По её словам, сквер сейчас в ужасном состоянии.
— Когда водоканал планирует завершить свои работы и кто будет приводить сквер в порядок? - задаётся вопросом горожанка. - До настоящего времени всё разворочено. Сквер разрыт, он в ужасном состоянии и никто ничего не делает, и вместо асфальта рядом насыпали щебёнки и забыли.
— Благоустройство находится на стадии завершения, - комментирует ситуацию ГП «Калугаоблводоканал». - Планируем подсыпать грунт до конца этой недели.
