Благоустройство сквера Кубяка планируют завершить до конца этой недели
Благоустройство сквера Кубяка планируют завершить до конца этой недели

Евгения Родионова
19.05, 11:11
Во вторник, 19 мая, калужанка рассказала о проблеме с работами по благоустройству в сквере Кубяка в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, сквер сейчас в ужасном состоянии.

— Когда водоканал планирует завершить свои работы и кто будет приводить сквер в порядок? - задаётся вопросом горожанка. - До настоящего времени всё разворочено. Сквер разрыт, он в ужасном состоянии и никто ничего не делает, и вместо асфальта рядом насыпали щебёнки и забыли.

— Благоустройство находится на стадии завершения, - комментирует ситуацию ГП «Калугаоблводоканал». - Планируем подсыпать грунт до конца этой недели.

