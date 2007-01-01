Главная Новости Благоустройство В Калуге рассказали о ямочном ремонте в городе
В Калуге рассказали о ямочном ремонте в городе

Евгения Родионова
18.05, 18:53
В понедельник, 18 мая, на городской планёрке обсудили, как идёт ямочный ремонт дорог. Также планируют создать интерактивную карту уже отремонтированных дорог.

Как рассказал первый заместитель главы города Василий Полежаев, работы не прекращаются даже зимой. В холодное время опасные ямы заделывают специальными холодными смесями. Летом кладут горячий асфальт. А мелкие выбоины убирают с помощью инфракрасной технологии - без лишнего фрезерования.

С начала сезона дорожники уже поработали на Комсомольской Роще, улице Генерала Попова, Академическом проезде, а также во дворах. Всего залатали около 8–10 тысяч квадратных метров.

В ближайшее время приведут в порядок участки, где много людей: например, подъезды к больницам, школам и другим важным учреждениям.

Особое внимание будет уделяться дорогам с большим потоком машин, маршрутам автобусов и троллейбусов, а также проездам к социальным объектам. Список улиц составляют с учётом жалоб жителей и предписаний проверяющих органов.

