В Калуге рассказали о планах дорожных работ в этом году

В понедельник, 18 мая, на городской планёрке обсудили планы дорожного ремонта на 2026 год.

По словам главы города Дмитрия Денисова, эта тема остаётся одной из важных и требует комплексного подхода.

Одной из главных улиц, где пройдут масштабные работы, станет улица Чичерина. Там полностью заменят асфальт и тротуары, установят новые фонари, организуют 82 машино-места и построят 2,5 километра новых дорожных объектов.

Уже обновили асфальт на Академическом проезде и у мини-рынка на улице Генерала Попова. Сейчас рабочие заняты на Путейской улице. Готовятся к ремонту на Московской площади.

В администрации города уточнили, что качество работ проверяют каждый день - смотрят материалы, температуру укладки и фиксируют результаты контроля.