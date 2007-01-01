В Мещовске началось благоустройство территории у мемориального комплекса

Работы ведутся на улице Советской, сообщил министр строительства Калужской области Вячеслав Лежнин.

Подрядчики займутся асфальтированием пешеходных дорожек и установкой нового ограждения. Работы проходят в рамках программы по созданию комфортной городской среды.

После завершения ремонта пространство у мемориала станет более ухоженным и удобным для посетителей, отмечают чиновники.