Во дворе на улице Фомушина разваливается единственная детская площадка
Об этом в субботу, 16 мая, рассказал калужанин в комментарии в социальной сети.
По его словам, состояние детской площадки во дворе домов № 8, 8/1, 10, 10/1 на улице Фомушина неудовлетворительное.
— Неплохо было бы привести в порядок существующие детские площадки, - пишет горожанин.
— В этом году планируем часть оборудования отремонтировать, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - Часть оборудования планируем заменить на новое.
