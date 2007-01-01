В Калуге заменят детскую площадку в парке культуры и отдыха
В субботу, 16 мая, об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
- Надо посоветоваться с калужанами – какой они хотят ее видеть, - заявил он.
Обсуждение поручено организовать главе города Дмитрию Денисову.
Также губернатор пообещал навести порядок с общественным туалетом в парке.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь