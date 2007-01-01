Во дворе на Степана Разина участок дороги заасфальтируют до конца месяца

В четверг, 14 мая, калужанин рассказал о проблеме с асфальтом во дворе дома №3 на улице Степана Разина в комментарии в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, асфальт там обещают сделать уже месяц.

— Просьба положить асфальт на данном куске территории, - пишет горожанин. - Водоканал ещё прошлым летом в июне оставил её после себя и на том тишина. Надеюсь на скорейшие действия, ибо не справиться с этим за почти год - позорище. Но проблему всё равно нужно решить. Жители дома очень этого ждут!

— Специалисты заасфальтируют участок у люка до конца месяца, - прокомментировали ситуацию в Водоканале.