В Калужской области уличное освещение появится в 23 населенных пунктах
Общая протяженность составит более 28 километров.
- Мы продолжим работать над организацией безопасного движения на дорогах области, - заявил в четверг, 14 мая, министр транспорта региона Александр Шпиренко.
Недавно работы завершились в деревне Болва Спас-Деменского района. Там по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» установили 44 опоры со светильниками.
