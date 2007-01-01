В Белоусово началось благоустройство общественного пространства

В городе Белоусово Жуковского округа стартовали работы по благоустройству общественной территории. Как сообщил министр строительства Калужской области Вячеслав Лежнин, подрядчики начали обновление участка вдоль улицы Мирной в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Специалисты приведут в порядок пространство между домами № 8 и № 107 по улице Московской. В планах — замена покрытий на пешеходных дорожках, установка новых скамеек и урн, а также озеленение территории.

Дополнительно будет смонтировано современное светодиодное освещение.