Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Белоусово началось благоустройство общественного пространства
Благоустройство

В Белоусово началось благоустройство общественного пространства

Дмитрий Ивьев
14.05, 13:12
0 309
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В городе Белоусово Жуковского округа стартовали работы по благоустройству общественной территории. Как сообщил министр строительства Калужской области Вячеслав Лежнин, подрядчики начали обновление участка вдоль улицы Мирной в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Специалисты приведут в порядок пространство между домами № 8 и № 107 по улице Московской. В планах — замена покрытий на пешеходных дорожках, установка новых скамеек и урн, а также озеленение территории.

Дополнительно будет смонтировано современное светодиодное освещение.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImlSbkF0cnF1TWhFVHQ0NG9pb3pLZXc9PSIsInZhbHVlIjoiVmJDUWZCSnl1amt1TGdNUENCWXQwQWdqSTB2b1c5MTJrbnAveE9nbFpXdEpJRG1IWDY1WkxJMWM4TlJMR25tYUVNMWxsL0dROG1pZEM5alNSa0FpbVhiNDlMTS81cVVyL0hQVEtib0tOZW1TU1NLdENhZkhmZWxhRjV5dmhLY291UDFFSGY1aEJxakJISmZUOVhZei82b213ZkdnN1pQVkRXWDVjTlZEWEdiZ1AvWlAySWJxbGRWenpsOVlQdTVZbnBGUitTaW5DVDNTM1pJTXZWZnU1VUN6SStndlZCR3pEU3gxZW1XK3pWUFE3T0RqdzhkVDZ2VHduaEtsRndBZjNNSmE5OHdEdkM2RmFjZ2JaSEZDU3dVeDVrdFZmK3ZibUw1U1BUMWxkL0xxRjlTZkJhSS9OWmZ3WkJVUXk4L3FwZ3hhKzZJNE1lR3M3bEJPK0o0VjYzVjlST3RCNGxLNzhXbmlPck5SamxwMnZWSEp3SGpOeG1PRFhGUnBvSUtKZUV2d1lRK1AvaU56MkVVdXFDaFBSYkxCNWErUkc5K0tjZGsxWjloREhqbElhc01zU2dwZHVzN3ZzaElVbnlVdiIsIm1hYyI6IjEyZmNkZTgyM2U2MWRiZWIxMzUwOWEzMWEzMmNmYzg3ZWIwYTljNzI1ZTg5M2Q4YzQ1Y2I0ZjNhZjk2NTBiNjAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Imk2M0Z1NTZqTDYrUXF0RlBHdVZvT1E9PSIsInZhbHVlIjoiN2NmZTNiTkN6N0hpUGxwYkM4Q2VvbGk1TS91TWcrY2lCYzdHUnp5eGNKQWZaOFBUeGZtVXBSaVYxWGZiMUtObFdUZzNQaEc2T283Ulp1UitlRGF5alhCTXdWR2g2V3pHTDhFV2Y1SElLdXFIOUgrWDdvLzdZbmpoc2sxU1ppaGJTemFDWnUySUZhQXFFVFR0K2tScFlVVDNyQnpxZC8xMndZdWxnR2FnWTZiNDNtaStOZXZtZjZqK2FUUGlETzVXWkpMVUVLa1JmUndzVjZRRS9vNFhWQUpxU1g1elhlT3NGZXRLNDBqVUp4cGZYSXNmdVMvcnBDQzM1dTZhaHNoWFpiak5mci95bVVYSXkwUkdMNUxEREZIOTJwcERyZWpjODEreEtKajFZYUNYSStjZ24xOUV6VmdDZzROMzN4anJxVkFKd0VXWEdNRFZNSmNrSSs4d01NOFcyemhITU15aEFVUzgzU292UVZQWVEwNWdiODhsM1hmZzdRTUVkMlJxNEpKNzJ4V1ptZldJOE4rNzRWanJlaXZLVEN3SE5UWFpZYWpaMWJheDZZaFdrMUFlb001QktnMDVxT3N6UDJSTkk1WGNCa3BCcjJ5Wm56aGRpc1dHb1UyUTdHOVBXVUxJZ1N3VmxoZ1pBUGpoTDZKTnlNZjRPNmpTRGhMWjJzZ3lTOGNVQytmVFhVcjJQTHEyTWxoZjlJeE43aFFBZWhWYmQrUXFKU0JhZ2MrNGtSOERtRzBhTElmcytNbU9iQ1FhcEJKT095dnZmREZFQnlaTUd2ZzFKY09paU1MK1BqNWZFUndCUnpLaHFZMG1YRTZtMGowdzlKb0cxWHdDbE5lUyIsIm1hYyI6IjU0OTlkMTU5NzliNzc1MjMzMjBkZjJjMWMxOTc0ZmU5NGJlOGFjYzMyNTI1ZGJhNjc5N2RmZGIyNDNiMGY2NTUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+