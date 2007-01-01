Обнинск
+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Мятлево благоустроят территорию рядом со скейт-парком
Благоустройство

В Мятлево благоустроят территорию рядом со скейт-парком

Дмитрий Ивьев
13.05, 14:34
0 275
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

О проведении работ в Износковском районе в среду, 13 мая, сообщил министр строительства и ЖКХ Вячеслав Лежнин.

Зону отдыха благоустраивают в районе дома №50 по улице Кирова.

- Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы, - сообщил Лежнин. - В рамках нового этапа запланировано озеленение территории и устройство велодорожек с асфальтовым покрытием.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im5sU0hGV2xjT2VHWStYZWc0T2tsVUE9PSIsInZhbHVlIjoiQzZlK0ptOHR4blB4aUtGMmxoTmdaQVgxWVpuYTM5bm5NUVQ2VDdBTzk3RDhOM09DOFpOK203aUxzNDJYM2xIOWVETlVqUzBwbFUrY1ZrQUdKL2lWU0FCT28zZE9kV1VoMlNDcXkzeHVQRkgwTWhmUCt0UHRXRk9ha2lxQVRRek1kWXpkUGQwT0YzUUVTTEVYd0NLeEt5Z3RSV3BYeWFwblE5bk9sVHdNVFljZFhjU2x1OTI3RUNWbStMVDVmQ3NqZ0dRTVJsYUdkNDZwU201WkI0Zzl3YWNSYmJEaFc1U0N1Q1NMOFRJV1pibGxRRFhjSTFPNGVmRTNMR0U4K1ZtU0l1bGoxb1ZQQVB5MURubnhtWExYRTlqZjFIN3BCU0dtaElyOWFJQmV1ZkdBUWZYZVdmU25Tcjh6cG5lRnVLb09Kci9aTzhmbnZYV0laUmhZNlU5eDBqcXRWOFdpdHQvM1VVS3N6cmw1dDhYSHVIN0FGTTRmVXdDY1Jid0lzZFFIb0NhMVo1QUNUeS9ubE9aL2IrMmo3ODYwRzYrMmI5L1JlMmNpQ05hK0NwVG1BQit4RjhXVXBqVzNscnlkdDk1YiIsIm1hYyI6ImU3NmNlMzliZDFmYzc0YzZiYjRhOGM0MzAzYmYyNzgzZjkwYmI2NGRiYzY4NThhNDQ5ZTRlNjI5MzZmM2ZlNjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InhPZkgrRW84MnVHUFp4dFFGNjMrRWc9PSIsInZhbHVlIjoicEU1SkZiblB1YW41RFd0cjJGbFM0NndReDVaSjVNNFZzZTNPakovaFkxVlhJNU5pQnlaZWt5U082S1JyZFpMV1F0a1pyaHNsZXZQYVlONFBweWFKRjk3NU0xU1IxTHMzOTdZYWwxZ2NvT2NQRXM5R1diOTZsNGJVN2o0enl6YVRHN2JBMFJmamptK1RJZFJrRzNYS0xHMG9LQkdLcjl0WHBMMVlQSTkrOTdvSDUxcFJ1bTRnTkszNzBYc09pNER4ckZyTThGWWlsQVh4VjlPbUdhQkgzKzFXcUprZkFxdmNoU3NWWUxueGRZQWdjcXgxeEpJcXB0bkYwOE9lZlgvbkQrQWNIa0NJVVRjRUVnWHpVMkVDVUxkZWNDRW1iQ3VMWGYyK1VsNXVNOHpUc0UvSzNwNDZIdGpCdGhmQVl0ODB6a3Z0bjdFeUx6NUNHN3oycytVWDRvVk5ZODQ4TXlmLzZOQmtpS1ZoWVAxYmpza1lmemMwVExoRkhNZGwwbUtsR0Qyd1haOTg0UWovcDBPRnJPNkljdlhZS28wT1pJVkRNc2hXdjdublovOFZTTk4reHJzTFhMQmtBdW9QZGdnN2dhMTFBbXNYdUZUS0labEZmU0JOdzBrTjUvTGMyK0FzVkMvbUVPKzRRSUZuNWVPekdFZWxXTFFGSC9xNWNpYTE2TGppWjVXdmw3MGxmaVYvTExkUVV0STNFL2RVbytoek5qRmZTK3ZUajkyejRYdUZmaUdzNjN6UzI5WXlsUFd6N2g0SnpyUjVWYWdHQ1E3N0F5UzhQMmhzQ0dUMzI2R0dmNmtZZHNxUEJyeWdoZWNQbVNCV0VUSi80VTloZ0RhbiIsIm1hYyI6Ijg1OWZlYmNiMjkzNGEzZmRhMmJkYzBiMTM5N2FmN2YxODY3MDc5ZWRlYzc1Y2ViMjFhYjQxNTlkNzJjZTRlOTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+