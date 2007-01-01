В Кудиново завершается благоустройство общественной территории

Благоприятная погода позволила подрядчикам обустраивать общественные территории, за которые жители региона выбрали в ходе онлайн-голосования по программе «Формирование комфортной городской среды», отметил глава администрации Малоярославецкого округа Вячеслав Парфенов.

Так, в Кудиново активно продолжается благоустройство площадки, на которой расположена автобусная остановка. По словам главы округа, специалисты взяли хороший темп.

На обустраиваемой территории осталось только смонтировать уличное освещение.