В посёлке Ольховка ямочный ремонт проведут до конца мая

Во вторник, 12 мая, жительница деревни Ольховка Козельского района сообщила о проблеме с дорогой в комментарии в социальной сети.

— Когда будет проведён ремонт от посёлка Ольховка до границы с Московской областью? - задаётся вопросом женщина.

— До поворота на деревню Озёрное ямочный ремонт выполнен, - комментирует ситуацию министерство транспорта Калужской области. - Далее проведём ямочный ремонт до конца мая.