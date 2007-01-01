В посёлке Ольховка ямочный ремонт проведут до конца мая
Во вторник, 12 мая, жительница деревни Ольховка Козельского района сообщила о проблеме с дорогой в комментарии в социальной сети.
— Когда будет проведён ремонт от посёлка Ольховка до границы с Московской областью? - задаётся вопросом женщина.
— До поворота на деревню Озёрное ямочный ремонт выполнен, - комментирует ситуацию министерство транспорта Калужской области. - Далее проведём ямочный ремонт до конца мая.
