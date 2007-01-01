Главная Новости Благоустройство В Людиново построят новый тротуар
В Людиново построят новый тротуар

Дмитрий Ивьев
12.05, 15:51
Два местных ТОСа стали призёрами Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика развития территорий ТОС».

- Каждый год активисты участвуют в этом конкурсе, и каждый раз благодаря им улучшается одно из общественных пространств нашего города, - рассказал 12 мая глава района Геннадий Ананьев. - Победители и призёры получают премию на реализацию проектов.

В этом году благодаря победе на улице Заречной появится спортивная площадка, а в микрорайоне Сукремль — новый тротуар.

