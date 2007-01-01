В Балабаново фасад школы украсили новыми муралами
На здании школы №5 появились портреты пионера-героя Ивана Андрианова и первого космонавта Юрия Гагарина.
- Идея директора школы Галины Кутявиной стала возможна благодаря федеральному проекту «Лица героев» и областному гранту в номинации «Помнить и защищать», - рассказал 12 мая глава Боровского района Николай Калиничев.
Работа выполнена художником Ари Арутюняном.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь