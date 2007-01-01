Обнинск
+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Балабаново фасад школы украсили новыми муралами
Благоустройство

В Балабаново фасад школы украсили новыми муралами

Дмитрий Ивьев
12.05, 15:00
0 325
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

На здании школы №5 появились портреты пионера-героя Ивана Андрианова и первого космонавта Юрия Гагарина.

- Идея директора школы Галины Кутявиной стала возможна благодаря федеральному проекту «Лица героев» и областному гранту в номинации «Помнить и защищать», - рассказал 12 мая глава Боровского района Николай Калиничев.

Работа выполнена художником Ари Арутюняном.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ijd4NnFVcXpBWlZzZ0hjWTBYVU1PbFE9PSIsInZhbHVlIjoid0ZnRTdWZ29KbVdyV1o0cER3bDdWL3ZpYmt4UUxCdlJoeWhGM1JOb1EzWU5lcmdIQnF5Zzc3cUZYNFh5cFJwSzA5aXY1bERKTFhwUjg5SFBiQ05EdERrU0lOZXV2MjBEZ2E5MTdheWxNa29wcm00eXkxU0xUcSs1bDBTczZkK2VaT0JFaVIxaXErdUprcm9kZ2k4Q3JrOXVLSXNYbzhKZTJKaXNyTHVvK3cvTjB6MTVuUFpmcFdsaEZCc1g1SGhpZUEvZG9rVHdhWFovUEZPL2NTT3R3MitWTnFNcWNjc3lkQ0RCK3FKRFl2eldUUzBKeWUweXpxZHBpVnpDN2k2eVRpOWFmSzlxSmoydmVKTE5Vak1rQlV0elY3aW9Zb2tteXJhUmcxQVZiQ1BmVXZDUndqbFdwTEd4bkRTMGRIQlZUc3dDUU9UYVdyUG0vYS9mbXR1bGdsSDlIQUdLNGVKaGFvck5WRVlZSXVTODdDeFVvY0tsMVBwbm1OTDRRaSs4YTlXRDRXOXIzWmdrSWJoK01sekF1dFltWkszRUZFVkVRb1RjaFVsZmJjWFptQ1ArNXNyT2gyaS94UFdvNXNSbCIsIm1hYyI6IjkxM2JhMTBlZDQzMmI1OTA4Nzg4NmJkOTZlMjI5NzMwMjU1Y2Y3NTViZjc1OTA2OGU4ZTRhNTAxZmE4ODg5YTYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ilp3MkRRNGdlQ1c3czZESnFaSkhmNHc9PSIsInZhbHVlIjoiRGNtNTlnb2ljZjRjZVlUS05idm1nSUNLSHhqMllqODlTRkhzUDQ3N3BQY3pSQ3JTQkxDNlVmbFIxeW1DWE1USFgwaTFXcnh4V1lKZ2F5d1k4T2RmZXBGTHoyd0lucUZJNWt2VlkrS1NjWm1qY3FGZjNvNkl2MngrbFRrSWFJQ3hiVXk0WXJoWVpOb1loRy9uUk8rektKMGlTc1doZTZWOTdUTU9iU0I2SVlIU1hZNUs3OG5NL0hQbFpPMUc2SW1iS1MrN255V3lXM2ZVK2liSzRRempJSC94Yzk0bko5eVZKSnhjaFdabUI2dzROVDd2cmw5M2laSmxRQWM4ZndMK0xiakJRa1N3N2VYYVFWd0FtZ1dFZjJJOG52WkJQQXliSjZ4cUpiWWkxQ21HTyttMko0cTg4RCsyTVFQZVRJcytTc2pGSSt5bWtzUWlvNi9RczZSbTZrZ2oxVnFYaTBpc29mSmpBZFljczlEVGk2WTV5OVZVUFRNVVhiMkl6bmJPQTd4TkRlOFg4OWdzdzJLM3oyekVzSzdRQlg4K0lXNTBWOG0rKzdjWHJRWlNmNURNTWVTbGFXMm9tTUpHY0hVT2Y3WnFPNFVHVTVrOHYyc3ZpL1dYbHhhU2xra3YxTm9EbUhNWlBTZUdaN3RFd0JPc0dGU2h4TVgzbEgrTllnL1pydEpLVUdNeVMxSmVMcWtkcmQ0ZERGOVF1N1cwV0V5TTdVV01uRm9Tb0JBS09VT3ZpMUpOUkZhcFl5N0l4TFpZbXRhNUt2a09jclpYUTBEZERsYkV1ZS9WUnRKZnNGZkpZWGQwNU54dUVBc1Q1TlM4ZGtOdFdHMEk4M04rNGV2eCIsIm1hYyI6Ijc2MDM5NDFhMzliZDQwYTYxMTIyNmMxNjc3MDIxZjQwZTc2MmEwY2FjZDExZGViMDliOWNhNTQwMWUxZDEwYTIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+