В Калужской области провели почти шесть тысяч субботников

За полтора месяца, начиная с 30 апреля, жители региона провели почти шесть тысяч субботников. В уборке территорий приняли участие около 53 тысяч человек — от сотрудников коммунальных служб до волонтеров и представителей различных организаций, рассказал 12 мая министр строительства и ЖКХ Вячеслав Лежнин.

Благодаря этим усилиям удалось ликвидировать более 2,5 тысячи стихийных свалок и высадить много новых растений.

Больше всего мероприятий прошло в Калуге — здесь организовали 1 611 субботников. Активно подключились и другие муниципалитеты: в Козельском округе провели 374 уборки, в Медынском — 282, а в Обнинске — 279.