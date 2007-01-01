Главная Новости Благоустройство На окружной дороге Малоярославец-Детчино-Калуга разрушается асфальт
На окружной дороге Малоярославец-Детчино-Калуга разрушается асфальт

Евгения Родионова
12.05, 11:45
Об этом во вторник, 12 мая, написала жительница Калужской области в комментарии в социальных сетях.

По её словам, асфальт там положили летом 2025 года, но уже есть разрушения.

— Это разрушение находится за Михеевским переездом, полоса в сторону Детчино, - пишет женщина. - И таких участков, где уже крошится край обочин, много. Кто отвечает за некачественное выполнение укладки асфальта, который и год не держится?

— В течение недели специалисты отправятся на место для выявления причины разрушения, - комментирует ситуацию министерство транспорта Калужской области. - С большой вероятностью подрядчик будет переделывать по гарантии.

