Ямы на Грабцевском шоссе залатают в этом месяце
В пятницу, 8 мая, калужанин рассказал о проблеме с ямами на дороге в социальных сетях.
По его словам, сейчас состояние дороги ужасное.
— Автолюбители очень ждут ямочный ремонт Грабцевского шоссе, - пишет горожанин. - От площади Маяковского до улицы Ленина состояние дороги просто опасное.
— Ямочный ремонт от площади Маяковского до улицы Карла Либкнехта планируется провести в этом месяце, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - Ямочный ремонт по Карла Либкнехта до Ленина планируем рассмотреть в этом году.
