Ямы на Грабцевском шоссе залатают в этом месяце
Ямы на Грабцевском шоссе залатают в этом месяце

Евгения Родионова
08.05, 10:43
В пятницу, 8 мая, калужанин рассказал о проблеме с ямами на дороге в социальных сетях.

По его словам, сейчас состояние дороги ужасное.

— Автолюбители очень ждут ямочный ремонт Грабцевского шоссе, - пишет горожанин. - От площади Маяковского до улицы Ленина состояние дороги просто опасное.

— Ямочный ремонт от площади Маяковского до улицы Карла Либкнехта планируется провести в этом месяце, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - Ямочный ремонт по Карла Либкнехта до Ленина планируем рассмотреть в этом году.

