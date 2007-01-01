В Бабынино покрасили танк

О проведении работ в четверг, 7 мая, сообщили в администрации города.

- Перед покраской тщательно удалили ржавчину и старую отслоившуюся краску с железного мемориала, - говорится в официальном комментарии. - Работа над гусеницами потребовала особых усилий, но мы справились дружной командой! Теперь наш танк готов встретить главный праздник страны во всей красе.

Напомним, танк Т-64 осенью прошлого года был передан в Бабынино из войсковой части в Новосибирской области.