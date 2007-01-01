В Мосальске началось благоустройство аллеи

Подрядчик начал готовиться к укладке тротуарной аллеи в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Этот объект стал победителем онлайн-голосования программы «Формирование современной городской среды». Аллея будет благоустроена на улице Ленина от переулка Почтового. В ходе благоустройства планируется не только замостить ее тротуарной плиткой, но и установить лавочку, урну и озеленить эту территории. Работы уже выполнены на 25%.

- На этой улице в 2022 году был произведен ремонт автомобильной дороги, а пешеходам станет передвигаться гораздо безопаснее, поскольку ранее на этом участке улицы была тротуарная дорожка в неудовлетворительном состоянии, - пояснил заместитель начальника управления по работе с территорией «Город Мосальск» Сергей Иванов.