В Людиново начались ремонты дворов
Уже идут работы на улице Щербакова, 3, 3/1, улице Маяковского, 25, 37 и площади Победы, 3.
- Сейчас идет подготовка территории и установка бордюров, - прокомментировал во вторник, 5 мая, глава администрации района Геннадий Ананьев.
По его словам, в этом году приведут в порядок семь дворов. А на двух объектах дополнительно заменят теплотрассу.
