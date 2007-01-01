В Кондрово убрали брошенную машину

Дмитрий Ивьев
05.05, 07:30
Легковушка долгое время стояла на улице Калинина.

- По обращению граждан был осуществлён выезд на место. Факт нарушения был подтверждён, - рассказал 5 мая начальник управления административно-технического контроля Станислав Орехов. - Для решения вопроса был установлен владелец транспортного средства, в отношении которого были применены меры административного воздействия.

Он напомнил, что действующим законодательством не допускается размещение неисправных и разукомплектованных транспортных средств на придомовых территориях.

