В Калужской области за месяц убрали более двух тысяч стихийных свалок

С конца марта в регионе идет активная уборка территорий. Только за этот месяц жители и сотрудники предприятий провели почти 5 тысяч субботников. В одной только Калуге состоялось более тысячи таких акций.

Самым массовым стал день 25 апреля, когда область присоединилась к Всероссийскому субботнику: на улицы вышли более 13 тысяч человек. Всего же за месяц к уборке подключились около 44 тысяч жителей региона, сообщили в региональном Минстрое.

Благодаря этим усилиям удалось ликвидировать 2 164 несанкционированные свалки.