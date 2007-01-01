В Людиново доделают набережную и фонтанную площадь
Подрядчик детально предоставил план дальнейших действий по устранению всех недочётов и завершении работ по проекту, заявил в пятницу, 24 апреля, глава Людиновского района Геннадий Ананьев.
Сейчас рабочие демонтируют плитку около фонтана.
- На очереди — обустройство смотровой площадки, установка качелей, монтаж системы ливневой канализации, - пояснил чиновник. - На каждом этапе будем проводить контроль завершения работ.
