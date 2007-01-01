В Ульяновском районе отремонтировали дорогу
В четверг, 23 апреля, прокуратура Ульяновского района сообщила о ремонте дороги.
По данным ведомства, на участке дороги у деревни Дубна и деревни Жильково, где проходит маршрут школьного автобуса, были просадки и выбоины. За дорогой следила подрядная организация. Прокуратура указала её руководителю на недостатки.
Дорогу отремонтировали.
