В Калужской области проверят состояние воинских мемориалов

В этом году День Победы в Калужской области пройдёт без массовых шествий, парадов и салютов — так решили из соображений безопасности. Исключение сделают только для городов воинской славы: в Малоярославце и Козельске пройдут торжественные прохождения военных.

Но многие калужане всё равно придут 9 мая к памятникам и мемориалам — чтобы почтить память погибших.

Губернатор Владислав Шапша поручил главам муниципалитетов лично проверить состояние всех памятных мест и вовремя привести их в порядок.

Кроме того, глава региона дал задание Центру управления регионом взять на контроль жалобы на вывоз мусора после субботников. С начала месячника благоустройства поступило уже около 1 300 таких обращений — люди сообщают, что после уборки территории мусор иногда так и остаётся лежать.