В Калужской области проверят состояние воинских мемориалов
В Калужской области проверят состояние воинских мемориалов

Дмитрий Ивьев
20.04, 11:30
В этом году День Победы в Калужской области пройдёт без массовых шествий, парадов и салютов — так решили из соображений безопасности. Исключение сделают только для городов воинской славы: в Малоярославце и Козельске пройдут торжественные прохождения военных.

Но многие калужане всё равно придут 9 мая к памятникам и мемориалам — чтобы почтить память погибших.

Губернатор Владислав Шапша поручил главам муниципалитетов лично проверить состояние всех памятных мест и вовремя привести их в порядок.

Кроме того, глава региона дал задание Центру управления регионом взять на контроль жалобы на вывоз мусора после субботников. С начала месячника благоустройства поступило уже около 1 300 таких обращений — люди сообщают, что после уборки территории мусор иногда так и остаётся лежать.

eyJpdiI6IjdNZm9Qd2Z2dFNzL2EwMmFZM2xVdmc9PSIsInZhbHVlIjoiMGZMTXRrdy9iRmk0aFppR1Z0NFNqSmpPb2V6dVZJUmVWb2thQzdxNGNGcTNETCtzZUlZUFNPYWx5U3psdmJ1SUpxR0RJcHFNZE1oVmt0OVZoTU9PeDlFTlJqVndtT0pDVldhWGN5bSsrUGErNENWN0t1dTV6Z2Z2VzZsdnpWcU13Nmx2SFNvNGxjemU2eWVmNVV3TGRwanRCUW5KTU0zSlRKdlJ0NTA4K215ZVRvNW5HZlB2MmhIakZBbWR1eTYxdjcwQ3RsdlFIRThreXJ3M3kzRGV6a0tyYWk2RmgyN2RWbXlTdkdXSkh5a3lCMDhqaGpncFlKUElJREhGbHl0TmpGc29FY0oxNTJkVmlkRzZiM0h3WHU5ZkNrM29mRUdrbTFXMUVGM0lKMzR5ZnBSNzIwVUJ2QzNoK3QrTFNNZmRabW83blpscGdaYmY5dEh5enE3ZDlwUXpMWWZldVF6WUZpUk4rRDFQRW9IbW1saU8vckFjK1lqL291WlgzMEI2N3RWbDZjYnVKYU83M0lFUlprSDdLMFhtSFBZNjhJQmszZnFJVnZxbXA1dTlJVXltQ1J4cDY2c1FSUjc0elVRYSIsIm1hYyI6ImVkOGE1ZmZlMzI1MTc5Yjk4MDNjYjZjNmEzNTYyM2VkMmViYmZiNjljMWZlY2RhNjAyNWI1N2FhYmI1NDM3MjQiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkR3VjZydWp1WFZIN1VsL3VRWG9PMEE9PSIsInZhbHVlIjoiVE5Dc0diRW9CMWx0YkRwWWltRmU2dld0V2tOb1FPNVFXdkFBZjBXZ3VoUS9PNEpyYmk4Tys5V01aTXJUa2RnTExYOU1KRzUzaFE2VUlqK21Oc1lobnBUMktCVUtnSDJpRHplbUZNaDUvTjhRbU5XelA1ZFlwaFg2Uk52MEFzVW5QYWVJK3pLdlQzWDRMckRhY1l3UTJsRWRESmtGcVNRMzl6WnlCSEduSHd6aDRJbk1iNnIvY2FWR0F0M1N5VzZUbmN2ZEpmNkFncWEvM1NrcktQUkd0TERIbmwvSzNQQnZJaXZhc1dCY21qWHVKVlVzOTZRTmd6MmMwTW5wNWRrNU9IQWw1dUNtR1R1eXJUQXlHZDA5WFpTNzB3N3RCWDBkR2RCNlBhMEdDc1A5UUJLRGhFMFE1UW5hRWxwdHUzeWtsNTN5Ui9rQkcreVBUSW0xdEkvbUtlTXRBa2ZFTDlPWThoOTBZQzRBNGFrWDdPTEtsOFdNbGs0ZmZ2NGRINUJVVk5aQUFxdlF1WGg5UUQvWnJKbjNhNFE3aWRET0VIeVNUTmVRZWNDNTJLRkdOWmtCWDBmSTl5TDhrbTlMYVZzL3VPSENoSzlrTStrZ2pJOXpJRTZyWEFBeHROcFhsbTFQK21nd0tHYkp4NHNkWFlkTFM2NkUrZjVOUHgxVXJzMW50WkdTTWhSenVaaklSSE5WU1Jtd1h0ekhtRlkxNmpoQ3JCejNYTUlyZXVqd1l6emZDZ3A4dCtMdzZCTmF6TVNIQ0lveVZFcFFXNjVKc1MvS0xSZDRRN29UcWJnd3MzaFJGMDVOYzdPakE1V3BsYUx1QW9hbk5OR3RscDR1RFpXUiIsIm1hYyI6ImUyZTJhZmRiODNiYzkxNGRjZjNiNDg2YmU1NDBmNzJmMWM5NTVmY2RhNTM4NDM3ZTQ2MWY2NzBkNzdkNmQ5NTIiLCJ0YWciOiIifQ==
