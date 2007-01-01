Жители села Воскресенского три года ждут ремонта дороги
В пятницу, 17 апреля, жительница села Воскресенское Ферзиковского района рассказала о проблеме с дорогой в социальных сетях.
По её словам, центральная дорога в плохом состоянии.
— Ни пройти, ни проехать! - возмущается местная жительница. - Три года администрация кормит обещаниями о ремонте и делает вид, что всё хорошо! Жители села просят помощи в решении вопроса по ремонту дороги!
— В мае мы проведем обследование дороги, после чего примем решение о дальнейшем её обслуживании, - комментирует ситуацию администрация Ферзиковского района. - При необходимости постараемся в текущем году выполнить грейдирование и отсыпку щебнем.
