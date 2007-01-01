Благоустройство

На улице Путейской образовались глубокие ямы

Евгения Родионова
17.04, 12:54
Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщила калужанка в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, ямы там глубиной по полметра.

— Ямы на улице Путейской от Силикатного в сторону Путепровода, - пишет женщина. - Городская управа бездействует. По этой дороге ездит общественный транспорт, троллейбусы объезжают по встречной полосе это безобразие, рискуя пассажирами.

— На улице Путейской есть в планах замена верхнего слоя в летний период, - прокомментировали ситуацию в администрации города Калуги.

