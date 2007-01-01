В Жиздре создают территорию для отдыха
Благоустройство территории возле реки находятся на завершающем этапе, рассказал 16 апреля министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.
Ранее проект «Жив-Здрав» выиграл Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды.
- Идея набережной — создать современное и комфортное общественное пространство на берегу реки, сохранив природную среду и историческую идентичность территории, а также объединить Старый и Новый город в единое рекреационное пространство, - пояснил министр.
