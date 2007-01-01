В Калуге предприниматель демонтировал торговый павильон по решению суда

Фото из архива.

В районе улицы Кубяка снесли торговый павильон после судебного разбирательства.

Администрация Калуги обратилась в суд с иском к предпринимателю, который использовал одноэтажное нежилое здание с нарушениями. Суд встал на сторону городских властей и обязал владельца снести постройку.

После возбуждения исполнительного производства судебные приставы вызвали предпринимателя на беседу. Ему разъяснили, чем грозит уклонение от исполнения решения суда: возможны штрафы, ограничения, а в крайнем случае — принудительный демонтаж за его счёт.

В итоге бизнесмен решил не рисковать и в установленный срок самостоятельно разобрал павильон. Исполнительное производство закрыто в связи с фактическим исполнением требований суда, рассказали 16 апреля приставы.