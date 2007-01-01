В Калуге пройдет субботник в Губернском парке
Масштабная уборка там запланирована в пятницу, 17 апреля, сообщили в областной Дирекции парков.
Сбор участников намечен на 12:00 возле Центрального входа.
- Для данной территории характерна излишняя влажность почвенного покрова, поэтому предусмотрительно подумайте о подходящей обуви, - пояснили в Дирекции парков. - Весь необходимый инвентарь предоставим на месте.
