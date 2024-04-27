Появилась аллея в честь 80-летия Калужской области

В субботу, 27 апреля, ее высадили на улице Салтыкова-Щедрина в Калуге в районе водоканала.

В посадке лип участвовал губернатор Владислав Шапша.

- Аварийные деревья, которые здесь были раньше, убрали. Некоторые из них уже практически лежали на проводах контактной сети, - прокомментировал он. - И вид, конечно, у них был не очень. А это один из въездов в город. Хороша инициатива коммунальщиков – сделать здесь аллею. Мое предложение: назвать ее в честь 80-летия Калужской области.

Напомним, 80 лет Калужской области исполнится 5 июля нынешнего года.