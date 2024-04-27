В Калуге смыло краску с покрашенных бордюров

В городской управе признали проблему. В субботу, 27 апреля, замначальника управления городского хозяйства Татьяна Арен сообщила, что поставщику из Белгорода направят претензию.

Такая ситуация, в частности, зафиксирована на улице Гагарина.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!