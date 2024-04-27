В Калуге закупят 10 машин для уборки тротуаров

Деньги выделят из областного бюджета.

Ранее такое поручение давал губернатор Владислав Шапша, когда жители областной столицы жаловались на плохое состояние пешеходных дорожек.

- Провёл на базе МБУ «СМЭУ» совещание по этому вопросу, - рассказал 27 апреля городской голова Дмитрий Денисов. - Уже сейчас нужно набирать водителей и выстраивать маршруты уборки. Следующую зиму встретим во всеоружии. А благодаря сменному обвесу, сможем использовать эту технику для уборки тротуаров и в тёплое время года.