В Калужской области уже провели 2160 субботников

Такие данные в понедельник, 22 апреля, сообщил министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

Лидером по субботникам стала Калуга – 399 мероприятий в разных частях города.

К сотне субботников приближаются Обнинск, Медынский и Малоярославецкий районы.

Около 50 уборок прошло в Боровском, Мещовском и Перемышльском районах.

Участие в субботниках приняло более 19 тысяч человек.