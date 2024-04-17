Новую детскую площадку обустроят в Ферзиково

Работы пройдут в нынешнем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщил 17 апреля министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

Также в Октябрьском создадут памп-трек, а в Воскресенском - спортивную площадку.

Фонд капремонта отремонтирует крышу одного дома в Авчурино, а в поселке Дугна запланирована модернизация котельной.