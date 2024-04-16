В Калуге завезут новый песок на пляж возле Оки

В начале апреля этот участок был затоплен во время разлива реки.

Сейчас вода ушла, но оставила на песке ил и мусор.

- Срежем верхний слой ила и заменим песок там, где он сильно смешался с иловыми отложениями, - заявил 16 апреля городской голова Дмитрий Денисов.

Также он рассказал, что летом у Оки пройдет фестиваль современного искусства.