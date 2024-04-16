В Калуге отремонтируют логотип празднования 650-летия города

Накануне мы рассказывали, что конструкция сломана в нескольких местах.

Во вторник, 16 апреля, в городской управе заявили, что логотип демонтируют, проведут ремонт, а потом вернут на месте.

Что стало причиной поломки, пока не уточняется.

Напомним, этот логотип установили на склоне у «шарика» летом 2021 года в преддверии празднования 650-летия областной столицы.