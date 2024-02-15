В Сухиничах благоустроили городские родники и торговую площадь

Работы за последние три года выполнены по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», рассказали 14 февраля в пресс-службе правительства Калужской области.

На благоустройство родников и улицы Кравченко потратили 45 миллионов рублей.

Стоимость проекта «Лучезарная базарная» составил 80 миллионов рублей.

Сейчас власти города готовят проект благоустройства Баевского оврага.