День Макснета – 13 сентября!

13.09.2018 08:00 109

22 года назад не было ни массового спроса на Интернет, ни повсеместного вай-фая, не было социальных сетей и моды на гаджеты. Именно тогда, в 1996 году в Обнинске была образована компания «Макснет Системы», основатели которой справедливо полагали, что жизнь меняется и доступная связь станет привычным явлением в ближайшем будущем.

История Макснета – это история людей, которые выбрали качество и надежность, умные решения организации связи для дома и бизнеса. Именно благодаря запросам абонентов Макснет продолжает развивать новые направления деятельности. Сегодня Макснет – это и Интернет, и цифровое телевидение, и системы видеонаблюдения, городская телефонная связь, услуги хостинга.

Макснет плотно работает с застройщиками и управляющими компаниями, сотрудничает с муниципальными властями и бизнес-структурами региона, решает социальные задачи. В прошлом году число домашних абонентов Макснет увеличилось на 10,82%, организаций – на 6,17%.

Стало хорошей традицией делать специальное предложение ко Дню рождения компании. В этом году Макснет предлагает домашним абонентам скидку 22% на линейку тарифов «Ультра» – Интернет на скорости 100 Мбит/c, почти 170 каналов цифрового телевидения (из них 37 в НD-качестве), подписки на премиальные ТВ – каналы, скидки на дополнительные услуги.