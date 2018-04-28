Раздеваемся и пляшем: на первомайских праздниках потеплеет до +26

После промозглых будних деньков в Калугу наконец-то приходит по-настоящему тёплая погода.

В субботу, 28 апреля, местами пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до +15...+17оС. Ветер западный, 5-10 м/с, с порывами до 12-17 м/с.. Атмосферное давление составит 749 мм рт ст., что в пределах нормы.

В воскресенье, 29 апреля, местами по области тоже возможен небольшой дождь. Ночью температура воздуха будет +3…+5оС, днём +16…+18оС.

В понедельник, 30 апреля, местами пройдет небольшой дождь. Ночью столбики термометра покажут + 8…+10оС, днём – до +23оС.

Во вторник, 1 мая, будет по-летнему тепло. Ночью +10…+12оС, днём +24…+26оС. Местами возможен небольшой дождь.

В среду, 2 мая, ночью прогнозируемая температура воздуха +11…+13оС, днём +23…+25оС. На данный момент синоптики прогнозируют подобную температуру всю послепраздничную неделю.