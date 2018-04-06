+16 градусов: Пасху встретим тепло

Весна, похоже, пришла окончательно и всерьёз. Калугу накрыло теплом и оно сохранится на выходных. Только в субботу ночью ожидаются небольшие заморозки до -2, но этим калужан уже не напугать.
Сегодня же, 6 апреля, местами пройдёт небольшой дождь. Воздух прогреется до +12...+14оС. Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт ст.
В субботу, 7 апреля, на смену антициклону придет холодный атмосферный фронт. Ожидается небольшой дождь, ветер усилится до 18 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до -2оС, днём будет +7… +9оС. В воскресенье, 8 апреля, вновь вернётся тепло. Ночью ожидается около нуля, днём - до +13…+16оС.
В начале следующей недели воздух прогреется до +18оС.
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Дождались: +15 к выходным 02.04.2018 13:52
Весна идёт: после выходных потеплеет до +10 30.03.2018 11:42
На Калугу надвигается холодный атмосферный фронт 26.03.2018 12:37
Снег уберут с 12 улиц 23.03.2018 11:13
После выходных потеплеет до +6 23.03.2018 10:53
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