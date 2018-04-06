+16 градусов: Пасху встретим тепло

Весна, похоже, пришла окончательно и всерьёз. Калугу накрыло теплом и оно сохранится на выходных. Только в субботу ночью ожидаются небольшие заморозки до -2, но этим калужан уже не напугать.

Сегодня же, 6 апреля, местами пройдёт небольшой дождь. Воздух прогреется до +12...+14оС. Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт ст.

В субботу, 7 апреля, на смену антициклону придет холодный атмосферный фронт. Ожидается небольшой дождь, ветер усилится до 18 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до -2оС, днём будет +7… +9оС. В воскресенье, 8 апреля, вновь вернётся тепло. Ночью ожидается около нуля, днём - до +13…+16оС.

В начале следующей недели воздух прогреется до +18оС.