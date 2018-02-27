Городские власти ждут паводок без сюрпризов

Чрезвычайные ситуации, вызванные весенним половодьем, в Калуге весной не прогнозируются. Об этом на рабочем совещании в городской управе рассказала в понедельник, 26 февраля, заведующая отделом по организации защиты населения горуправы Наталия ЕГОРОВА.

По данным Росгидромета, запас воды в снеге на большей части территории Калуги не превышает среднегодовой нормы, глубина промерзания почвы соответствует нижним многолетним значениям. Толщина льда на 26 февраля составила: на Яченском водохранилище – от 29 до 32 см, на Оке – от 10 до 30 см.