Городские власти ждут паводок без сюрпризов

Чрезвычайные ситуации, вызванные весенним половодьем, в Калуге весной не прогнозируются. Об этом на рабочем совещании в городской управе рассказала в понедельник, 26 февраля, заведующая отделом по организации защиты населения горуправы Наталия ЕГОРОВА.
По данным Росгидромета, запас воды в снеге на большей части территории Калуги не превышает среднегодовой нормы, глубина промерзания почвы соответствует нижним многолетним значениям. Толщина льда на 26 февраля составила: на Яченском водохранилище – от 29 до 32 см, на Оке – от 10 до 30 см.
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